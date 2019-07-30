0553 313 94 23

Çocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyor

Yaz tatilinde çocukların verimli vakit geçirebilecekleri etkinlikler yapılıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:21
Çocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyor

Yaz tatilinde çocukların verimli vakit geçirebilecekleri etkinlikler yapılıyor. Metrogarden AVM’de yapılacak olan ‘Çılgın Parkur’la, çocukların denge ve hareket sistemine katkı sağlayacak, farklı etaplardan oluşan parkurlar yer alacak.


Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM, çocukların doyasıya eğlenecekleri, eğlenirken zamanı doğru kullanarak yarışacakları keyifli bir haftaya ev sahipliği yapıyor.


2 Ağustos’ta başlayacak ve 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek ‘Çılgın Parkur’da, çocukların denge ve hareket sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak denge tahtası, rakiplere ve zamana karşı mücadeleyi öğretecek lastik koşu engeli, tırmanma duvarı, çember atma engeli gibi birçok farklı etaptan oluşan parkurlar yer alacak. 6 -14 yaş arası çocukların katılımına uygun olan etkinlik saat 13.00 - 20.00 arasında AVM’nin eksi 1’inci katında gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Çılgın Parkur’da rezervasyon etkinlik alanında yapılacak.


Ayrıca ziyaretçiler bayram alışverişlerinde yapacakları harcamaları AVM kartlarına toplayacakları MetroPuanlar ile Hediye Dükkanı’nda, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev dekorasyonu ürünlerden bisiklete kadar yüzlerce hediye arasından dilediğini seçebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın cenazesi Suriye’ye gönderildi
    1. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    2. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    3. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    4. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    5. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    6. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    7. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    8. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    9. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    10. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    11. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    12. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    13. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    14. Altın fiyatları
    15. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    16. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    17. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    18. Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne..
    19. Fethiye’de kaçak tütün ve alkol..
    20. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    21. Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu
    22. Balaban içmelerine yoğun ilgi
    23. Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti
    24. Trump'tan çarpıcı açıklama! 'İran..
    25. Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye..
    26. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet..
    27. Adanalılar, İzmir’de Tanıtım..
    28. Tarım arazileri satışında son gün 16..
    29. Kalyon Garaj Prototipleme ve..
    30. Doğada kalpleri mutlulukla atıyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!