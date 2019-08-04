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Çocuklar için bir araya geldiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlemiş olduğu "Bağışınla Bir Çocuk Sevindir" etkinliği kapsamında kahvaltı düzenlendi.

04 Ağustos 2019 Pazar 17:27
Çocuklar için bir araya geldiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlemiş olduğu "Bağışınla Bir Çocuk Sevindir" etkinliği kapsamında kahvaltı düzenlendi.


Seka Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe, CHP İl Başkanı Hakkı Güney ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Belediye ve belde başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, yapılan kahvaltı programının önemini anlatarak, "Yönetim kurulunda ki bayan arkadaşlarımızın önerisi ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kahvaltı düzenledik. Bu kahvaltının gelirini tamamen köylerimizde bulunan yoksul çocuklarımızın giyiminde kullanacağız. Yani kahvaltının tüm geliri ihtiyaç sahibi 0-6 yaş ve 6-12 yaş arası öğrencilerimize destek olacak. Bayanlarımızın yaptığı bu organizasyon oldukça başarılı oldu. ’Bağışınla Bir Çocuk Sevindir’ kahvaltı etkinliğimizde paylaşmanın huzurunu birlikte yaşamaktan onur duydum. Katılım sağlayan bütün protokol üyeleri ve bağışçılara teşekkür ederim" dedi. Kahvaltıya katılım sağlayanlar bağışlarını gerçekleştirerek sosyal sorumluluk projesine desteklerini sağladı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:27
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