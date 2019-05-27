Çocuklar hünerlerini sergiledi Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü ilk dönem mezunlarını verdi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü ilk dönem mezunlarını verdi. Yılsonu gösterisinde hünerlerini sergileyen çocuklar izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü ilk mezunlarını uğurladı. Katlı Pazaryerinde faaliyet gösteren ve 7-14 yaşları arasındaki çocukların Fen Bilimleri, Fiziksel Gelişim, Zeka Oyunları, Değerler Eğitimi, Sahne Sanatları, Mutfak Sanatları, Dil, Halk Dansları, 5-6 Yaş Oyun, Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyeleri branşlarında yeteneklerini geliştirdiği kurslar yılsonu gösterisi ile öğrencilerine veda etti. Öğrendiklerini davetliler için sergileyen birbirinden başarılı öğrencilerin buruk sevinçleri gözlerinden okundu. Öte yandan kulüp öğretmenleri, çocuk kulübüne yeni dönem kayıtları başladığını ve derslerin Haziran sonunda başlayacağını belirtti.

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