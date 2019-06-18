0553 313 94 23

Çocuklar hayallerini kodladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçen Okul Destek Projesi kapsamında sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Robotik Kodlama eğitimi meyvesini verdi.

18 Haziran 2019 Salı 15:06
Çocuklar hayallerini kodladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçen Okul Destek Projesi kapsamında sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Robotik Kodlama eğitimi meyvesini verdi.


Robot Kol,çizgi izleyen insansız araç,mayın tankı,mars uzay aracı, boya ölçer, elektronik yaka kartı tasarlayan çocuklar, fuarlarda ilgi odağı olmayı başardılar.


Robotik Kodlama kursuna katılan devlet korumasındaki Sıla Hasret Karadağ,8. Sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, uzay mars aracını yapmanın çok heyecan verdiğini ifade etti.


İlerde uçak mühendisi olmayı hedeflediğini ifade eden Karadağ,‘’Amacım devletime ve milletime yararlı bir birey olmak. Uzay araçlarının nasıl yapıldığını öğrenmek, askeri alanda teknoloji kullanımı gibi konular oldukça ilgimi çekiyor. Bu alanda aldığım eğitimle,bilim ve teknoloji alanında daha çok motive oldum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne böylesine önemli bir eğitim gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum’’ dedi.


Kader Kaya ise mayın tarlası aracı bilim konusunda meraklı olduğunu belirterek, mayın tarlası aracı yapmanınfarklı bir deneyim olduğunu ifade etti.


Kaya,bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar merakla takip ettiğini belirterek, robotik kodlama kursuyla faklı bir bakış açısı kazandığını söyledi.


Robotik Kodlama Eğitmeni Ömer Çay ise 5 aylık eğitimler sonunda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, Bilim fuarındaki stantlarının fuarda yoğun ilgi gördüğünü ifade etti


Çay,fuara gelenlerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bu anlamlı çalışmasını taktir ettiğini belirterek,bu yöndeki eğitimlerin geleceğin bilim adamlarını yetiştirmede ve ülkemizin geleceğine katkı sunmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kodlama eğitimi almanın tasarım odaklı düşünmeyi teşvik ettiğini, projeyle geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Kurum olarak farklı kesimden hedef kitlelere ulaştıklarını belirten İlbaş, ‘’Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Amacımızgüçlü Türkiye perspektifindeçocuklarımızın savunma sanayi gibi stratejik alanlarda başarı elde etmesine katkı sağlamak. Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor.Kurum olarak farklı çalışmaları hayata geçirerek, geleceğimiz olan gençlere en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz.Projemize emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:06
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH’dan Mursi açıklaması
    1. İHH’dan Mursi açıklaması
    2. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    3. Üniversite sağlık personeli alımları..
    4. Gün ortası haber özetleri
    5. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    6. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    7. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    8. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    9. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    10. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    11. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    12. Facebook kendi kripto parasını..
    13. AK Parti'den 'anket' açıklaması
    14. Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın..
    15. Çocuklar hayallerini kodladı
    16. Kano Federasyonunda başa dönüldü
    17. 7 ayrı suçtan aranan zanlı..
    18. Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan..
    19. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    20. 15 Temmuz unutturulmayacak
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması