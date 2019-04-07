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Çocuklar "Hacivat ve Karagöz"le eğlendi

Murat Ovant ve Ertuğrul Karakaya'nın rol aldığı oyun, Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi

07 Nisan 2019 Pazar 17:46
Çocuklar "Hacivat ve Karagöz"le eğlendi

FRANKFURT (AA) - Nürnberg Objektif Sahne tarafından hazırlanan "Hacivat ve Karagöz" oyunu çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında, Nürnberg Objektif Sahne tarafından hazırlanan Murat Ovant ve Ertuğrul Karakaya'nın rol aldığı "Hacivat ve Karagöz" oyunu, Frankfurt Gallus Tiyatro'da sahnelendi.

Karagöz ve Hacivat'ın keyifli atışmalarını hem hayal perdesine hem sahneye yansıtan oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ve çocuk oyunlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kellecioğlu, Avrupa'da yaşayan Türk çocukların kendi dilleri ve kültürleriyle bağ kurmalarının önemine değinerek, "Bu açıdan Türkçenin burada daha uzun soluklu yaşaması, çocukların ülkelerinden kopmaması için tiyatro çok önemli. Özellikle geleneksel tiyatromuzun da buna katkı sağlayacağını biliyorum. Bugün 'Hacivat ve Karagöz' oyunumuzla da bunu pekiştireceğiz." dedi.

- "Türk çocuklarını iyi bir tiyatro izleyicisi olarak da yetiştiriyoruz"

Oyun öncesinde oyunun nasıl izleneceğine dair çocuklarla ufak bir atölye çalışması yaptıklarına dikkati çeken Kellecioğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Tiyatro Frankfurt, bütün bu kültür, dil, gelenek ve görenek tanımının yanında evrensel bir konuya da eğiliyor. Türk çocuklarını iyi bir tiyatro izleyicisi olarak da yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarla çocukları inanılmaz bir şekilde oyunun içine çekiyoruz. Arada dolaşan, o esnada bağrışan çocukları bizim oyunlarımızda görmüyorsunuz."

Kamil Kellecioğlu, çocuklara dair çalışmaların festivalle kalmadığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz dönem 20 öğrenciyle 6 aylık yaratıcı drama atölyesi yaptık. Onların aileleri ve onların arkadaş aileleri yeniden atölye çalışması yapmamız için bizi motive ediyor. Şimdi ekim ayından itibaren Ayla Algan’ın öğrencilerinden Çiğdem Özkurt Spickermann ile tekrar atölye yapacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 17:46
  1. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali
  2. Hacivat
  3. Karagöz
  4. Nürnberg Objektif Sahne

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