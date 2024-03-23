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Etkinlikler Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdiler
Etkinlikler

Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdiler

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:17:00 -
Çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdiler

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor.

Belediyenin Ramazan etkinlik çadırı, çocukların akınına uğradı. Cedidiye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı. Etkinlik çadırı birbirinden ünlü isimleri Düzceliler ile buluştururken çocuklara özel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar daha sonra Meddah ile Hacivat ve Karagöz gösterilerini izliyor.

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