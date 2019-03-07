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Çocuklar fidan dikti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Vatan topraktır, toprak bizim elimizde" sloganıyla çocukların isimlerinin bulunduğu 500 fidan toprakla buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:52
Çocuklar fidan dikti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Vatan topraktır, toprak bizim elimizde" sloganıyla çocukların isimlerinin bulunduğu 500 fidan toprakla buluştu.

 

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğince uygulamaya konulan proje kapsamında Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile öğrencilerin katıldığı fidan dikiminde, projenin öğrencilerin doğa ve ağaç sevgisi ile korunması konusunda bilinçlendirmeleri bakımından önemli olduğunu söyledi. Şentürk, “Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Gelecek nesillere her köşesi yeşil örtü ile kaplı bir ülke bırakmak istiyoruz. Yeni sahalarda yapılacak ağaçlandırma ile Bilecik daha yeşil bir kuşağa kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de projede ilkokul ve anasınıfı öğrencilerinin çevre bilincine erişmesi için kendisinin de aktif katılacağı farkındalığın oluşturulmasını, öğrencilerin daha sorumlu bireyler haline gelmesini sağlamayı ve gelecek nesiller için hatıra ormanı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

 

Vali Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ve kendisinin de isminin bulunduğu 500 fidanı çocuklarla birlikte dikti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:52
  1. Bilecik
  2. doğa

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