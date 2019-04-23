Çocuklar festivalde hayvan sevgisini öğreniyor

23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda stant kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü, çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.’si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü. Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü’nün standı çocukların akınına uğradı. Küçük çocuklara hayvanları sevdiren veterinerlik standında sergilenen sivrisinek, yılan ve karasinekler çocuklara tanıtıldı. Veteriner hekimlerin hayvanlar hakkında anlattıkları bilgileri dikkatle izleyen 23 Nisan çocukları, dünyadaki en zararlı hayvanın sivrisinek larvası olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anlatılanları büyük bir dikkatle ve ilgiyle dinleyen minik öğrenciler, veteriner hekimlere birbirinden ilginç sorular yöneltti. Çocukların sorularını ayrı ayrı cevaplayan veterinerler, çocukları hayvanlar konusunda bilgilendirdi. Veteriner hekim de çocuklara “Dünya’nın en zararlı hayvanı nedir?” diye bir soru sordu. Çocuklardan gelen yılan, akrep, aslan gibi cevapların hepsine “Bilemedeniz” diyerek cevap veren veterinerler, Dünya’nın en zararlı hayvanının sivrisinek lavrası olduğunu söyledi. Cevabı duyan çocukların şaşkınlığı yüzlerine yansıdı.

Veterinerlik standında hayvanları sevdirme ve onlar hakkında bilgi verme dışında kedi kulübesi yapıp boyamak, kartondan kumbara yapmak gibi aktiviteler de gerçekleşti. Çocuklar düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaşacaklarını belirttiler.