Çocuklar ellerinde bayrakla 15 Temmuz’u canlandırdı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla 15 Temmuz’u canlandırdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla 15 Temmuz’u canlandırdı.

Fettuhlacı terör örgütü tarafından hain darbe kalkışmasının 3’üncü yılı dolaysıyla ülke genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganıyla 15 Temmuz hain darbe girişimine tepki gösterdi.

15 Temmuz’da darbecilere karşı Türk bayraklarını alan ve şehit olanları canlandıran küçük çocuklar, sloganlar eşliğinde sokak sokak gezdi. Küçük çocukların o anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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