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Çocuklar düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliklerinde yer alan gösteri ekibi tarafından, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Pelitözü ilk ve ortaokulunda öğrenciler için gösteriler yapıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:30
Çocuklar düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliklerinde yer alan gösteri ekibi tarafından, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Pelitözü ilk ve ortaokulunda öğrenciler için gösteriler yapıldı.


Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan şenliklerinin organizasyon ekibi tarafından okullar ziyaret edilmesinin ardından öğrencilere sihirbazlık gösterileri yapılarak, Karagöz ve Hacivat arasındaki diyaloglar canlandırıldı.


Ramazan davulcusu, Tahtabacak, Nasreddin Hoca, Yeniçeri Askeri, Padişah, Cariye, Katip ve Katibe, İbiş ile Memiş karakterlerinin katıldığı gösterilerde öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Öğretmenler ve öğrenciler, büyük bir ilgiyle takip edilen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye çalışanları ve organizasyon ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:30
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