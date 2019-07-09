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Çocuklar denize ilk kez dokundu

Mersin’de yaşamalarına rağmen daha önce denize girme fırsatı bulamayan Sağlıklı ve Kurbanlı mahallelerindeki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun “Denize İlk Dokunuş” etkinliğinde Akdeniz’in serin suları ile buluştu.

09 Temmuz 2019 Salı 11:39
Çocuklar denize ilk kez dokundu

Mersin’de yaşamalarına rağmen daha önce denize girme fırsatı bulamayan Sağlıklı ve Kurbanlı mahallelerindeki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun “Denize İlk Dokunuş” etkinliğinde Akdeniz’in serin suları ile buluştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından Kumkuyu sahilinde gerçekleştirilen ve aralarında özel çocukların da olduğu etkinlikte mutluluğu yüzlerine yansıyan çocuklar, tüm gün denizden çıkmak istemedi. Ailelerin de çocuklarını yalnız bırakmadığı etkinlikte Kumkuyu plajı, denizin tadını çıkaran çocuk kahkahaları ile doldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer de çocukların mutluluğuna ortak olarak, tüm gün onlarla oyunlar oynadı. Meral Seçer, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, “Çocuklarımız uçağı gördüğünde uçağa dokunmak istiyor, denizi gördüğünde denize dokunmak istiyor. İşte biz bu noktada sahil kenti olmamıza rağmen henüz denizi görmemiş veya hiç girememiş çocuklarımızın hayallerine dokunmak, onların hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Çocukların mutluluğu bizi de çok mutlu ediyor” dedi.


Çocukların teknolojiden biraz olsun uzaklaşmasını ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerini hedeflediklerini belirten Seçer, “Çocuklara bir kaynaşma ortamı oluyor. Biliyorsunuz artık teknolojiden dolayı çocuklar bilgisayarla, tabletle uğraşmaktan evden çıkmak istemiyorlar. Çocukların toprağa, suya dokununca daha mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Yaz boyunca etkinliğimiz devam edecek” diye konuştu.


Hayatında ilk defa denize giren Enver Asım Alaca ise, “Arkadaşlarımla denize girmek çok güzeldi, çok eğlendim. Tüm çocukların buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” dedi.


Anne Gülbahar Delibaş da etkinlik sayesinde çocukları ile birlikte zaman geçirme fırsatı bulduklarını ve plaj etkinliğinin kendileri için de değişiklik olduğunu ifade ederek, “Etkinliğe ilk defa geldik. Çok eğlenceli, çok güzel. Hem çocuklarımız için hem köyde bulunan kadınlar açısından çok güzel, farklı bir etkinlik oldu, çok beğendik" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:39
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