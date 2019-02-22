Çocuklar çiçek üretim serasını ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Aydın’da bir grup anaokulu öğrencisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi’ndeki çiçek üretim sahasını ziyaret etti.

Çocuklara belediyenin görevli personeli tarafından çiçek dikmenin incelikleri öğretilirken çocuklar kendi diktikleri çiçekleri annelerine hediye etmek için yanlarında götürdü.

Bahar aylarında Aydın’ı güzelleştirecek olan çiçeklerin dikildiği fidanlığı ziyaret eden minikler bir taraftan çiçeklere dokunup çiçeklerin güzelliğine hayran kalırken bir yandan da çiçek yetiştirmeyle ilgili bilgi aldı. "Aydın’ın Güzellikleri" projesi kapsamında çocuklarla çiçeklerin bir araya geldiği etkinlikte çocuklar kendilerine hediye edilen saksılara kendilerine öğretildiği gibi istedikleri çiçeklerden dikerek bu çiçekleri annelerine hediye etmek üzere beraberlerinde götürdü.

Birlikte bir etkinliğe katılan ve fidanlıktaki hercai menekşe, godetya, aslanağzı gibi çiçeklerin üretimleriyle ilgili bilgi alan çocuklara ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin küçük hediyeleri de verildi.

Çocukların kişisel gelişimleri için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımız geleceğimiz. Onlara çevre ve doğa bilincini aşılamak için toprakla ve doğayla iç içe olmaları gerekiyor. Bizler de her fırsatta çocuklarımızı toprakla ve çiçeklerle buluşturuyoruz. Çocuklarımıza mutlu bir gelecek için çalışmalarımız sürecek" dedi.