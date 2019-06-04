Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla buluşacak

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca gençler ve çocuklar, "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısıyla 17 Haziran'da açılacak yaz Kur'an kurslarına davet edildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Haziran'da açılacak yaz Kur'an kurslarında bu yıl iki dönem halinde 8 hafta eğitim verileceğini belirtti.

Geçen yıl 74 bin 829 kursta 2 milyon 671 bin öğrenciye eğitim verildiğini ve bu yıl ise beklentinin daha yüksek olduğunu ifade eden Muslu, yaz aylarında il ve ilçe müftülüklerinin imkanları dahilinde yatılı Kur'an kursu öğretim programlarının da yapıldığını söyledi.

Muslu, çocukları ve gençleri bu yıl "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısıyla kurslara davet ettiklerini bildirerek, bu kapsamda öğrencilerin İslam dininin itikat, ibadet ve ahlaka dair konularının yanı sıra elifba cüzü ve Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmelerini hedeflediklerini vurguladı.

- "Kur'an-ı Kerim meali okumalarını arzu ediyoruz"

Çocukların seviyelerine göre Kur'an-ı Kerim meali de okumalarını arzu ettiklerini aktaran Muslu, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzalanan protokol çerçevesinde kurslarda sadece eğitim değil sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlendiğini kaydetti.

Muslu, yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilerin, kış döneminde eğitim alabileceği öğretim programlarının bu yıl başladığını aktararak, şunları söyledi:

"Yaz Kur'an kursları başlamadan önce 640 koordinatör öğreticimiz Antalya'da bir eğitime alındı, seminer verildi. Koordinatörlerimiz hem çocuklara yönelik pedagojik formasyon hem de diğer mesleki bilgiler açısından eğitildi. Koordinatörlerimiz kendi görev yerlerine döndükleri zaman diğer personelimize, müftülerin rehberliğinde eğitimler verdiler. Yaz Kur'an kursunda görev alacak 110 bin civarında öğreticimiz ya da personelimiz özellikle yaz Kur'an kurslarıyla ilgili özel bir eğitimden geçti."

"Dinimi Öğreniyorum" kitabından öğrenci ve öğreticiler için birer milyon, elifba cüzünden ise 800 bin basıldığını bildiren Muslu, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla ilgili hazırlanan 150 bin afişin il ve ilçe müftülüklerine gönderildiğini ifade etti.

- 15 Temmuz'da etkinlikler düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yaz kurslarının açılış programının 19 Haziran'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacağını duyuran Muslu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaz Kur'an kurslarında öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinliklerde vatan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi konuların yer alacağını kaydetti.

Muslu, kursların bu yıl iki dönem halinde 8 hafta boyunca verimli ve etkin bir şekilde yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Velilerimize özellikle yaz Kur'an kurslarının bir fırsat olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü bugün belli yaşa gelmiş insanların bizzat anlattıkları ya da yaşamış oldukları tecrübeleri, ifadelerinde de görüyoruz ki yaz Kur'an kurslarında öğrenmiş oldukları bilgiyle tüm bir ömürlerini geçirebiliyorlar. Buradan öğreticilerimize ve görevlilerimize de tabii ki bir mesaj vermemiz lazım. Camimize ya da kursumuza gelen öğrencileri mutlaka çok iyi bir şekilde karşılamalı, onların Allah'ı, Peygamber'i, dinimizi, milli birlik ve beraberlik bilincimizi vererek dini uygulama yapmalarına imkan tanımalıyız."

Kurslarda öğleden önce eğitim varsa öğrencilerin öğle namazını kılarak camiden gitmelerinin uygulamaları görmeleri açısından önemli olduğuna değinen Muslu, "Cami cemaatine de bir mesajı buradan vermemiz gerekiyor. Çocuktur oynar, koşar, zıplar, gürültü yapabilir. Bunları hoşgörüyle karşılamamız lazım. Hiçbir çocuğumuz asla camiden herhangi bir olumsuzluk sonucu ayrılmamalı, camiden severek ayrılmalı." ifadelerini kullandı.