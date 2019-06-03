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Çocuklar bu sefer aileleri için karne hazırlayacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara ’Trafik Karnesi’ dağıtıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
Çocuklar bu sefer aileleri için karne hazırlayacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara ’Trafik Karnesi’ dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Osmaneli’ de de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik denetimleri yoğun bir şekilde devam edecek. Ramazan Bayramında trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.


Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yalçın Avcı “Uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekip arkadaşlarımız ayrıca çocuklar için uygulamaya konulan Trafik Karnesinin tanıtımını yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ve ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ sloganıyla başlatılan Trafik Karnesi projesi kapsamında çalışma yapan ekip arkadaşlarımız, uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara ve velilere, proje hakkında detaylı bilgi paylaştı. Ailelerin ve çocukların daha çok bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sürücülerimizin kurallara uyması anlamında, kuralların uygulanması anlamında gayret gösteriyoruz. Bunun için de bir uygulamaya çıktık. Sürücülerimizle konuştuk, sohbet ettik, onlara iyi yolculuklar diledik, bayramlarını kutladık, kurallara uyulması hususunda uyardık. Amacımız; kurallara uyulmasının önemli olduğunun farkına varılması, bu bilincin tamamen oluşması. Biliyoruz ki kurallara uymamaktan kaynaklı çok trafik kazaları oluyor, çok can kaybediyoruz. Biz bunlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın başlattığı çok önemli projeler var. Bunlardan birisi de, bugün yine çocuklarımıza karne dağıttık. Dağıttığımız bu karneleri çocuklarımız, sürücü hakkındaki kurallara uyup uymadığı hususundaki davranışlarını dolduruyor. Bu karneleri doldurduktan sonra sürücü de imzalıyor. İmzaladıktan sonra sosyal medya adresinden paylaşıyorlar. Bunlar paylaşıldıktan sonra ilk 100’e girene Bakanlığımız hediye olarak bisiklet dağıtıyor. Tabi ki buradaki amacımız ailelerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamak, çocuklarımızda bu anlayışın hâkim olmasını sağlamak. Sizler de gördünüz bugün yolcularımız, sürücülerimiz çok memnun kaldılar ve bu kuralın da uygulanması çok hoşlarına gitti. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çocukların ebeveynleri, trafik kurallarına riayet edilmesini özendiren uygulamayı çok başarılı bulduklarını söyleyerek, trafik polislerine teşekkür etti. Öğrenciler ise ailelerini trafik kuralları konusunda uyaracaklarının ve karneleri dolduracaklarının sözünü verdi. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyor kazasız belasız yolculuklar dilerim" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
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