Çocuklar bilimle tanışıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 farklı merkezde 22 branşta düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları başladı. Sihirli Deneyler kursuna katılan öğrenciler de bilim ile eğlenceli bir şekilde tanışmanın keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlediği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları, yoğun bir katılımla başladı. Kurslar; kültür-sanat, spor, kişisel gelişim ve bilim gibi birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler ile sürüyor. Çocuk kursları kapsamında düzenlenen eğitimlerden olan Sihirli Deneyler’e katılan 6-7-8 yaş arası öğrenciler de bilimle keyifli bir şekilde tanışıyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılan deneyleri ilk kez gözlemleyen öğrenciler daha sonra yine eğitmenlerinin gözetiminde evlerinde dahi bulabilecekleri malzemelerle deneyler gerçekleştiriyor. Böylelikle çocuklar hayatın her alanında yer alan fen bilgisi kurallarını oyunlarla öğrenmiş de oluyorlar. Sihirli Deneyler eğitimleri, Hedef Batıkent Belde Evi, Gündüzler Belde Evi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Kızılcaören Belde Evi ve Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe’de 234 öğrencinin katılımı ile renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları ile spordan müziğe, danstan sanata, kişisel gelişimden bilime kadar pek çok branşta çocukların gelişimine katkı verilerek, öğrencilerin yaz tatilini güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde geçirmesi sağlanıyor.