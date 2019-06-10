Çocuklar bayramlıklarla mutlu oldu Rengimiz Çocuk Derneği, Ramazan Bayramında 490 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık ayakkabı desteğinde bulundu.

Rengimiz Çocuk Derneği, Ramazan Bayramında 490 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık ayakkabı desteğinde bulundu.

Merkezi Adıyaman’da bulunan Rengimiz Çocuk Derneği Adıyaman’da ki ihtiyaç sahibi 490 çocuğa bayramlık ayakkabı hediye etti.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven, Küçük Hasancık, Çemberlitaş, Yüzüncü Yıl köylerinin yanı sıra Samsat ve Gerger’e bağlı köylerde bulunan toplam 490 çocuk ile dernek görevlileri bir araya geldi.

Dernek Başkanı Zeynep Büşra Coşkun, görevlerinin destekçileriyle birlikte ihtiyaç sahibi çocukların arasında köprü olduklarını belirtti.

Ramazan Bayramında çocuklara şeker tadında bir bayram yaşatabilmenin sevinci içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Coşkun, “Ramazan Bayramında çocukların yüzünde mutluluk olabilmenin eşsiz duygusunu yaşadık. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi bizler çocuklara renk katmak istiyoruz” diye konuştu.

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