Çocuklar araçların arasına dalıp su satmaya çalışıyor Şanlıurfa’da tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, trafik ışıklarında duran araçların arasına girerek su satmaya çalışıyor.

Şanlıurfa’da tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, trafik ışıklarında duran araçların arasına girerek su satmaya çalışıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde araçların arasına dalan çocuklar, ezilme tehlikesi yaşıyor.

Şanlıurfa’nın en işlek caddelerinden biri olan SKK kavşağında bekleyen çocuklar, ışıklarda duran araçların sürücülerine su satmaya çalışıyor. Araçlar kırmızı ışıkta durunca arasına dalan çocuklar, büyük bir tehlike yaşıyor. Araçlar hareket ettiğinde bile su satmaya çalışan çocuklar, bütün araçlar gittikten sonra yolun kenarına çekilip bekliyor. Kırmızı ışık yandığında tekrar araçların arasına dalan çocuklar, sabah erken saatte başladıkları bu tehlikeli işi akşama kadar devam ettiriyor. Çocuklar polis ve zabıta ekipleri geldiğinde ise kaçarak saklanıyor.

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