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Çocuklar anneleriyle Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, ev işleri, çocukların bakımı ve günlük hayatın koşturmacasında sosyal hayata karışamayan, kendilerine zaman ayıramayan kadınları, çocukları ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı’na götürdü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
Çocuklar anneleriyle Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, ev işleri, çocukların bakımı ve günlük hayatın koşturmacasında sosyal hayata karışamayan, kendilerine zaman ayıramayan kadınları, çocukları ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı’na götürdü.


Gezide, daha önce belgesellerde gördükleri aslan, kanguru, deve, lama, vaşak, puma ve köpekbalığı gibi hayvanları yakından görme fırsatı bulan çocuklar büyük heyecan yaşarken, kadınlar da komşuları ile birlikte her zamankinden farklı bir gün geçirmiş oldu. Gezinin ikinci durağı olan Tarsus Gençlik Kampı’nda ise kadınlar sporun yanı sıra müzikle eğlenerek, gönüllerince dans etti. Anneler eğlenirkençocuklar da masallar dinleyip, oyunlar oynadı.


“Kadınlarımızı sosyalleştiriyoruz”


Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, çeşitlinedenlerden dolayı evden çıkamayan, kendine zaman ayıramayan kadınlar için butarz etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Maddi durumları, sağlık sorunları,hasta bakımı ve kültürden dolayı eve bağlanmış olan kadınlarımızısosyalleştiriyoruz. Ne yazık ki, kadınlara yönelik etkinlikler çok fazla değil. Bunedenle zaten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Kadınve Çocuk Çalışma Grubu’nu kurup, kadınlara ve çocuklara yönelik projelerüretmemiz için bizlere ortam hazırladı” dedi.


“Kızlarımız bisiklet sürmeyi öğrenecek”


Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, eğitim ve istihdamoluşturan projelere imza atacaklarını kaydeden Dokucu, “İşe en değerli varlığımızolan çocuklarımızdan başladık. Bundan sonra kadınlarımızı, yaş almışlarımızı,evden çıkamayan veya çalışamayan kadınlarımızı, bisiklet süremeyen gençkızlarımızı teşvik eden projelerimiz olacak. Çocuklarımız ve kadınlarımız içinetkinliklerimiz sürecek ve kampımız tamamen aktif olduğunda eğitimlerimiz veistihdam çalışmalarımız başlayacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
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