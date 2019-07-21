Çocuklar anız yaktı Konya’nın Kulu ilçesinde çocukların ateşe verdiği iddia edilen anız yangını söndürüldü.

Konya’nın Kulu ilçesinde çocukların ateşe verdiği iddia edilen anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Ağılbaşı Mahallesinde bulunan bir tarlada anız yangını çıktı. İddiaya göre, yaşları 7 ile 8 arasında değişen iki çocuk ellerindeki çakmakla tarlayı ateşe verdi. Mahallenin bitişiğinde bulunan tarladaki anız yangınını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen iftaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, çocukların yangında zarar görmediği öğrenildi.

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