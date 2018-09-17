Çocuklar anaokuluna neden gitmeli?

Psikolog Magehan Midikbaş, "Anaokulu çocukların yaşam sürecinde yeni bir penceredir. Bu süreci sorunsuz atlatan çocuklar, eğitimlerinin diğer aşamalarında da herhangi bir problemle karşılaşmayacaklardır. Tam tersi olumsuz geçiren çocuklarda okula karşı bir ön yargı olur ve eğitimden uzaklaşabilirler. Bu süreçte aileler ve anaokulu öğretmenleri büyük etki bırakmaktadır."dedi.

Midikbaş, "Anaokuluna başlama ile çocuk ilk kez aileden ayrılacak ve uzun süreler evinden uzak kalacaktır. Yeni, farklı bir ortama girmek, kendi yaşıtlarının olduğu bir gruba dahil olup uyum sağlamaya çalışmak onun için kolay bir süreç değildir. Çocuk illaki bu ortamdan kaçmak isteyecektir ancak anaokulu dönemi bireyin hem kişilik hem de eğitime bakışının gelişimi açısından önemli bir adımdır. Çocuklar birçok ilki anaokulu döneminde öğrenirler." değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUK ANAOKULUNDAN NE KAZANIR?

Anaokulu eğitiminin çocuğa kazandırdıkları:

Birliktelik gerektiren aktivitelerde yer alma,

Dil gelişiminin zenginleşmesi,

Paylaşma duygusunun oluşması,

Hareketler ve beden aktiviteleriyle kendini ifade edebilme,

Hayal gücünün gelişimi,

Yaratıcılık etkinlikleri ile özel yeteneklerinin ortaya çıkmasının sağlanması gibi etkileri olacaktır.

ÇOCUĞUN OKULA ALIŞMA SÜRECİ

Çocuklara okula gideceği son haftalara doğru değil daha erken söylenmeli ve alıştırılmaya çalışmalıdır. Artık büyüdüğünün ve eğitim hayatının başladığının açıklanması gerekir.

Orada yeni arkadaşlarının, öğretmeninin, çeşitli oyun ve oyuncakların, çok güzel yemeklerin olduğu, hep beraber farklı etkinliklerin yapılacağı, arkadaşlarıyla beraber dinleneceği, eğleneceği anlatılabilir.

Birçok yeni şey öğreneceği, yeni şarkılar, yeni oyunlar, bir sürü boyama etkinlikleri, yap-boz yapma, masal öğrenme gibi etkinliklerde bulunacağı anlatılabilir.

Okula başlamadan bazı çocukların üzülüp ağlayacağı anlatılmalıdır. Çünkü bazı çocukların annesinden ayrılırken çok daha fazla s-zorlandığı söylenebilir.

Okul önceden ziyaret edilebilir, öğretmenle tanışılabilir.

İlk gün çok önemlidir. Çocuk kesinlikle okula geç kalma kaygısına düşmemeli, rahatça huzurlu bir kahvaltı yapıp hazırlanmalıdır.

Çocuk kesinlikle okulda aileyle birlikte vakit geçirilmeyeceğini bilmelidir. Okula birlikte gideceğiniz, çıkışta onu birisinin alacağı, diğer aileler de okuldan ayrıldığında kendinizin de oradan ayrılacağı söylenmelidir. Bu cümleler ona güven verecektir.

Çocuğunuza orada neler yaptığını anlatmasını beklediğinizi belirtin.

Gergin ya da endişeli olursanız çocuklar bunu hisseder ve sizin ruh halinize göre tavır alabilirler. Bu nedenle rahat olmaya çalışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Çocuk okuldan geldiğinde onu konuşmak için zorlamayın, bırakın kendisi ne zaman anlatmak istiyorsa o zaman anlatsın.

Çocuğunuzu bıraktığınızda ağlamaya başlayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki tüm gün onun yanında olursanız ve her gün okula birlikte giderseniz alışma süreci zora girecektir. Başlangıçlar hiçbir zaman kolay değildir mutlaka sabırlı ve kararlı olmayı gerektirir.