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Çocuklarda abur cubur tüketimine dikkat!

Uzmanlar, gün içerisinde çocukların 100 kalorilik atıştırmalıktan fazlasının tüketmenin çocuklarda obeziteye neden olduğunu açıkladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:36
Çocuklarda abur cubur tüketimine dikkat!

İngiltere'de yapılan araştırmalar, günümüzdeki çocukların her gün en az 3 sağlıksız atıştırmalık ve şekerli içecek tükettiklerini gösteriyor. Araştırma ekibindeki kişiler, günde 4 ya da daha fazla miktarda tüketilen abur cuburların, önerilen şeker miktarından 3 kat daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Her sene tüketilen bisküvi, kek, çikolata, dondurma, paket meyve suyu, çörek ve hamur işlerinin obezite riskini arttırdığını tespit etti. Obezite rahatsızlığını önlemek için çocukların her gün en fazla 100 kalorilik atıştırmalık tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 23:36
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