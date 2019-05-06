Çocukla büyüyen gözlük projesine ödül

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin "Çocuk büyüdükçe onunla birlikte büyüyebilen gözlük" tasarımı, "Geleceği şekillendirmek" temasıyla düzenlenen Acrylic Design Awards öğrenci tasarım yarışmasında ödül kazandı. Tasarım sayesinde, bir çocuk hem tek bir gözlükle farklı yaşlarındaki yüz ölçülerine uygun olarak gözlüğünü büyütürken hem de kendi beğenisine göre farklı renklerle onu kişiselleştirebiliyor.

Tasarım öğrencilerini, inovasyona öncülük etmeye ve akrilik malzemenin potansiyelini keşfetmeye davet etmek için "Geleceği şekillendirmek" teması ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen Acrylic Design Awards öğrenci yarışması sonuçlandı. Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 105 başvuru oldu. Jüri heyetinde önemli isimlerin yer aldığı yarışmada; Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner,6-12 yaş arası için çocuk büyüdükçe onunla birlikte büyüyebilen Rainbow isimli gözlük tasarımlarıyla üçüncülük ödülünü kazandı. Yaşarlı öğrenciler, Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı’nın yürüttüğü tasarım yarışması projeleri dersi kapsamında tasarımlarını geliştirdiklerini anlatan öğrenciler, "Çocukların ölçülerinin hızlı değişimine bağlı olarak çok sık gözlük değiştirmek zorunda kalınıyor ya da çocuklar uygun ölçülerde ve ergonomik olmayan gözlükleri kullanmak zorunda kalıyor. Bu probleme odaklanılarak 6-12 yaş arası çocuklar için kişiselleştirilebilir ve büyütülebilir bir gözlük olan Rainbow’u tasarladık. Ürün geliştirme sürecinde, akrilik malzemenin estetik, hafif, dayanıklı ve farklı renklerde üretilebilir olmasını göz önünde bulundurduk" dedi.

Rainbow’un farklı beğenilere uygun renklerde üretilebileceğini anlatan; Zeynep Tuğrul, Sena Tokul ve Ece Öner, "Tasarım, gözlüğün çocukların farklı yaşlardaki yüz ölçülerine adapte edilebilmesi için, gözlük sektöründe kullanılan 3 ana ölçüye uygun olarak seçilmiş 2 farklı ölçüde ek parça ve köprü parçaya sahip. Büyütme ek parçaları da farklı renklerde yapılabiliyor. Böylece bir çocuk, hem tek bir gözlükle farklı yaşlarındaki yüz ölçülerine uygun olarak gözlüğünü büyütürken hem de kendi beğenisine göre onu kişiselleştirebiliyor. Ek parçalar gözlük saplarına ve köprü parçalar iki cam arası burun kısmına geçme sistemi ile kolaylıkla takılıp çıkarılabilir olarak tasarlandı. Bu sayede Rainbow farklı beğenilere uygun 3 farklı boyutta gözlüğe dönüştürülebiliyor. Ürünün kullanım sırasında kullanıcının değişen beğeni ve gereksinimlerine adapte olabilmesiyle ömrünün uzatılması ve kaynak tüketiminin azaltılmasını hedefledik" diye konuştu.