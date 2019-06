Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin okullarda eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin beldesinde düzenleyeceği ve dezavantajlı, sokakta çalışan ve tatil yapma imkanı bulunmayan 9-14 yaş arası miniklerin ücretsiz yararlanacağı çocuk yaz kampı başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın her yıl okullarda eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte ücretsiz şekilde düzenlediği çocuk yaz kampı başlıyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan kamptan dezavantajlı, sokakta çalışan ve tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklar yararlanacak. 9-14 yaş arası çocukların kabul edileceği kamptan yararlanmak isteyenler velileriyle birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’na gelerek başvuruda bulunabilir.

Çocuklar, 6 gün tatil yapacak

Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşecek olan kamp ilk konukları, 1 Temmuz itibariyle ağırlanacak. Çocuk yaz kampı 1 Eylül’de sona erecek. Toplam 8 çocuk grubunun faydalanacağı kampta, her grup 6 gün tatil yapma imkanı bulacak ve her grupta 90 kişi yer alacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz kampına katılacak olan tüm çocuklara ücretsiz diş fırçası, diş macunu, şampuan, büyük ve küçük havlu, şapka, tişört, havuz şortu, kız çocukları için havuz bodysi ile bonesi, spor ayakkabı, terlik, iç çamaşır, nevresim takımı ve sırt çantası dağıtacak. Diyetisyenlerin hazırladığı listeyle çocuklar, 6 günlük tatillerinde her gün kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği olmak üzere 4 öğün şeklinde düzenli beslenme imkanı yakalayacak.