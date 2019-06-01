Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul önü ve çevresinde denetim

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önü ve çevresinde yaptığı denetimlerde bin 61 şahsın sorgusu yapıldı, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı, 9 park ve bahçe kontrol edildi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı döneminin 2. Yarı yılının tamamlanması ve Eğitim-Öğretim dönemi tatilinin yaklaşması sebebiyle çocuk ve gençlerin dönemi, daha güvenli bir ortamda tamamlamaları ve okullar bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için okul çıkış saatleri göz önünde bulundurularak 13.00-18.00 saatleri arasında 20 noktada toplam 67 okul önü ve çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımlarıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul önü ve çevresinde denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 217 polis görev alırken, ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerler ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar kontrol edildi.

Yapılan uygulama sonucunda; bin 61 şahıs sorgusu yapıldı, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı ve 9 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan kontrollerin ardından, dilenen küçük yaşta 6 çocuk, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Mühür bozma suçundan aranması olan 1 şahıs gözaltına alındı. 2 işyerine tek sigara satışı yaptığı gerekçesiyle, 8 işyerine de eksik evraktan işlem yapıldı. Trafik ekiplerince 2 araca 3 bin 255 TL cezai işlem uygulanarak araçlar trafikten men edildi. 1 işyerine de gümrük kaçağı sigara sattığı tespit edilerek 41 paket sigara alınarak adli işlem yapıldı.