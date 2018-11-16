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Çocuk ve genç yazarlar İstanbul'u anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocuk ve genç yazarlara yönelik “Ben İstanbul Olsaydım” temalı hikaye ve şiir yarışması düzenliyor. Dereceye girenlerin Yazarlık Atölyesi’ne kabul edileceği yarışmaya başvurular 29 Kasım’da başlıyor.

16 Kasım 2018 Cuma 13:55
Çocuk ve genç yazarlar İstanbul'u anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuk ve genç yazarlara yönelik hikaye ve şiir yarışması düzenleniyor. “Ben İstanbul Olsaydım” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 29 Kasım 2018 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

KENDİLERİNİ “İSTANBUL”UN YERİNDE HAYAL EDEREK YAZACAKLAR
İBB iştiraki Kültür AŞ’nin bir gelenek haline getirdiği çocuk ve genç yazarlara yönelik hikaye ve şiir yarışması başlıyor. Bu sene 6.’sı düzenlenen Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması’na 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. 3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Yarışmanın bu seneki teması “Ben İstanbul Olsaydım” olarak belirlendi. Çocuk ve genç kalemler kendilerini “İstanbul”un yerinde hayal ederek şiir ve hikayelerini kaleme alacak.

ÖDÜL ALAN ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK
İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okulların katılabileceği yarışmaya başvurular 29 Kasım’da başlayacak ve 8 Şubat 2019’da sona erecek. Öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri üzerinden yapacak. Yarışmanın ödül töreni 2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek. Ödül alan eserler kitaplaştırılacak. Dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından “Yazarlık Atölyesi”nde çeşitli eğitimler verilecek.

Yarışma ile çocuk ve gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları, şehre karşı aidiyet duygularının gelişmesi ve Türkçe’nin dil zenginliğini en güzel şekilde ifade etmeleri amaçlanıyor.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller ise şöyle;

6. Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması;
Birinci: Dizüstü Bilgisayar, Kültür AŞ Yayınları’ndan 150 TL’lik kitap seti ve okul kütüphanesi için Kültür AŞ Çocuk Yayınları kitap seti
İkinci: Tablet ve Kültür AŞ Yayınları’ndan 150 TL’lik kitap seti
Üçüncü: Mini tablet ve Kültür AŞ Yayınları’ndan 150 TL’lik kitap seti
Dördüncü’den On’uncuya kadar: Tablet PC, Kültür AŞ Yayınları’ndan 150 TL’lik kitap seti

3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması;

Birinci: 3 bin TL
İkinci: 2 bin TL
Üçüncü: Bin TL
Dördüncü’den On’uncuya kadar: 500 TL
Ödül alan tüm öğrenci ve öğretmenlerine Kültür AŞ Yayınları’ndan 150 TL’lik kitap seti

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:55
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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