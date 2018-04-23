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Çocuk Vali bakın ilk ne istedi?

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü oturdu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
Çocuk Vali bakın ilk ne istedi?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan dolayısıyla Valiliğe gelen Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul salonunda karşıladı. Şahin, konuklarıyla tek tek ilgilenerek çiçek takdim etti.

Daha sonra Vali Şahin, makamını 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye bıraktı.

Valilik koltuğuna oturan Tütüncü, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, dünyada çocuk bayramı olan ve bunu dünya çocuklarına armağan eden bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Tütüncü, trafik sorununa yönelik bir projesi olup olmadığı sorusuna, toplu ulaşımın artmasıyla, raylı sistem projeleriyle trafik sorununun daha iyi çözüleceği yanıtını verdi.

OYUN PARKLARI ARTIRILMALI

 "Çocuklar için oyun parkları yeterli mi, arttırılabilir mi?" sorusu üzerine Tütüncü, "Oyun alanları bence yeterli değil, arttırılması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkamıyor. Daha rahat oynayabilecekleri yerlerin olması gerekiyor. Bu yüzden oyun alanlarımızın arttırılması gerek." dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
  1. İstanbul
  2. Sahra Tütüncü
  3. Vasip ŞAHİN

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