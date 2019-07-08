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Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” kapsamında 5.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23
Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” kapsamında 5. Dönem Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi.


Tokat Valiliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun temel alındığı “Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” kapsamında 5. Dönem Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile başladı. Dinleti sonrasında, Çocuk Üniversitesinde verilen eğitimlerle ilgili slayt gösterisi izlendi. Slayt sonrasında, Çocuk Üniversitesinde eğitim alan öğrenciler adına Seda Köprülü ve Taha Mert Melek eğitimler hakkında konuşma yaptı.


TOGÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez, 2013 yılında kurulan ve bu yıl 5. dönem faaliyetlerini gerçekleştiren programa 35 öğrencinin katıldığını kaydetti.


İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise konuşmasında Çocuk Üniversitesi etkinliğinin çok verimli geçtiğini belirterek, “Çocuklarımızla sohbet ederken Çocuk Üniversitesinden ne aldınız, ne öğrendiniz diye sorduğumda ortak görüş, kendimizi tanıdık oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bütün çalışmalarda destek veren rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bize destek verdiği gibi ufkumuzu da açıyor” dedi.


Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin de son derece mutlu bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “35 öğrencimizi üniversitemizde misafir ettik. İl Milli Eğitim Müdürümüz bizlere çok destek veriyor ve ortaklaşa çalışıyoruz. Biz üniversite olarak göreve başladığımız günden itibaren bütün resmi kurumlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Çocuk Üniversitesinin hayata geçirilmesinde başta Valimiz Dr. Ozan Balcı olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu projeyi bize sunan ve bu zamana kadar getiren, Üniversitemiz Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez hocamıza, çocuklarımızın eğitimlerinde görev alan hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmaları sonrasında eğitimlerde emeği geçen akademisyenlere teşekkür belgesi verildi. Çocuk Üniversitesinden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23
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