0553 313 94 23

Çocuk üniversitesi ilgi gördü

Tokat’ta, “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Çocuk üniversitesi ilgi gördü

Tokat’ta, “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.


Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve bu sene 5’incisi düzenlenen Çocuk Üniversitesi öğrenciler tarafından ilgi gördü. Bir hafta sonra mezunlarını vermeye hazırlanan çocuk üniversitesi öğrencilerini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerle sohbet etti.


Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun temel alındığı “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Sönmez, “İlimizdeki birçok okuldan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından seçilen öğrencilerle Çocuk Üniversitesinde bilim, sanat ve spor alanında çalışmalar yaptık. 2023 Hedefini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. 8 Temmuz 2019 tarihinde de öğrencilerimizi mezun edeceğiz” dedi.Öğrenciler günün anısına sanat dersinde yaptıkları el işini Rektör Şahin’e hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
  1. sanat
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ konutu için hak sahipleri kura ile belirlendi
    1. TOKİ konutu için hak sahipleri kura..
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    3. Altının kilogramı 256 bin 600 liraya..
    4. İstanbul'un tarihi alan koruma..
    5. Brüksel’de FETÖ’nün gerçek yüzünü..
    6. Mehmet Metiner'den bomba açıklamalar!
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni..
    8. Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın..
    9. AK Parti Yerel Yönetimler Bölge..
    10. Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF..
    11. Mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi! O..
    12. Myanmar'ın savaş suçlarından..
    13. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş..
    14. TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
    15. TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını..
    16. TMO müdürlerinden Özalp ilçesine..
    17. Fındık üreticisinin umudu TMO
    18. GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı..
    19. Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk
    20. İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi..
    21. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu..
    22. Niğde'de bir araçta 37 kaçak göçmen..
    23. "Martı Timleri" görev başında
    24. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    25. Hafter için rüzgar tersine döndü
    26. Müslüman aktris Zaira, oyunculuğu..
    27. Kıbrıs gazilerine madalya
    28. Niğde’de 37 kaçak göçmen yakalandı
    29. GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga:..
    30. Torbalı için mimarlar yarışacak
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz