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Çocukları taciz etti! Polis mahallelinin elinden zor kurtardı

Bursa'da, 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:52
Çocukları taciz etti! Polis mahallelinin elinden zor kurtardı

Kestel ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde, bir firmaya ait kampanya broşürleri dağıtan M.B.’nin, mahallede gezen yaşı küçük 3 çocuğu taciz etmeye kalkıştığı ileri sürüldü.

O esnada mahalledeki vatandaşlar olayı fark etti ve M.B.’ye saldırmaya başladı.

MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

Konuyla ilgili ihbar alan polis ekipleri olay yerine gittikleri zaman M.B.’nin vatandaş tarafından linç edilmek istendiğini gördü.

M.B.’yi vatandaşın elinden zor alan ekipler şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İlk işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:52
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