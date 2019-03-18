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Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı, o anlar kameraya yansıdı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı, o anlar kameraya yansıdı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan sonra vatandaşların ganyan bayiinde iddia oynamaya devam etmesi dikkat çekti. Dehşet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir sokaktaesnaflardan birinin kapıdaki 43 YC 501 plakalı arabasının anahtarını alan çocuk, araca binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı çalıştıran çocuk, arabayı sürmek istedi. Araç sürmeyi bilmeyen çocuğun hareket ettirdiği araç, kısa süre sonra yakındaki ganyan bayiine daldı. İş yerinin kapısında oturan bir genci de altına alarak ezen çocuk, olayın şokuyla araçtan inip koşarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine akın etti. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından vatandaşların ganyan bayiine dönüp kaldıkları yerden kupon doldurmaya devam etmeleri dikkat çekerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
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