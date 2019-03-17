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Çocuk sapığına 'Yeni Zelanda' açıklaması sonrası yasak konuldu

Breitbart haber sitesinin eski editörü pedofili sapık Milo Yiannopoulos'un, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından yaptığı İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Avustralya'ya girişi yasaklandı.

17 Mart 2019 Pazar 08:28
Çocuk sapığına 'Yeni Zelanda' açıklaması sonrası yasak konuldu

Avustralya Federal Göçmen Bakanı David Coleman, yaptığı yazılı açıklamada, Yiannopoulos'un bu yıl yapmayı planladığı söyleşi turu için ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

"Bölücü Yiannopoulos giremez"

Coleman, aşırı sağcı Yiannopoulos'un sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yiannopoulos'un Christchurch terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadaki yorumları dehşet verici, nefret dolu ve bölücü. Christchurch'teki terörist saldırı, dinlerini barışçıl şekilde uygulayan Müslümanlara yapıldı. Bu, kusursuz bir kötülük eylemiydi. Avustralya, bu insanlık dışı eylemi kınayan Yeni Zelanda ve dünyadaki Müslüman topluluklarla birlikte duruyor."

Camilere saldırıyı haklı göstermeye çalıştı

ABD'de yayın yapan ve alternatif sağcı çizgisiyle tanınan Breitbart sitesinin eski editörü Yiannopoulos, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan İslamofobik terör saldırıları sonrası Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'ı "barbar ve yabancı dini kültür" olarak nitelemişti.

Pedofiliyi de savunmuştu

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken, bir erkekle evlenen Yahudi asıllı Milo Yiannopoulos, pedofili içerikli bir yorumundan sonra kamuoyunda oluşan baskılara dayanamayıp 2017'de Breitbart'taki görevinden istifa etmişti.

Yiannopoulos aynı zamanda sıkı bir Trump destekçisi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:28
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