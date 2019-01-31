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"Çocuk Sanat Festivali" başladı

Münhasır Fikirler Reklam Ajansı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen, ‘"Çocuk Sanat Festivali" törenle açıldı- 3 Şubat'a kadar sürecek festival, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 200 çocuğu ağırlıyor

31 Ocak 2019 Perşembe 14:15
"Çocuk Sanat Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - Münhasır Fikirler Reklam Ajansı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 200 çocuğu ağırlayan "Çocuk Sanat Festivali" başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Münhasır Fikirler Reklamcılık arasında imzalanan Kültür - Sanat işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen festivalin açılışı, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezinde (PSM) yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, güzel bir etkinlikte çocuklarla ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında "Biz Anadoluyuz" adında proje başlatıldı. O yıldan bu yana da Türkiye'nin değişik vilayetlerinden 12 bine yakın öğretmen ve öğrenciyi İstanbul'da ağırladık." dedi.

Zorlu grubu tarafından bu öneri geldiğinde de projeyi kabul ettiklerine değinen Usta, Doğu'dan ve Güneydoğu Anadolu'da okullarda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin bu festivalde ağırlandığını, festival boyunca çocukların İstanbul'un tarihi güzelliklerini de gezeceğini dile getirerek, "İstiyorum ki İstanbul'dan birtakım anılarla geri dönün. Burada okumayı kendinize hedef koyun. Türkiye'yi gelecek 2053 ve 2071 hedeflerine sizler taşıyın." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da "Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında gerçekleşen çok önemli bir etkinlikte hepimiz birlikteyiz. Bunu sürekli hale getirmek ve sürdürebilir yapmak bizim görevimiz ve ödevimiz. Sizden istediğimiz, bu festivalin keyfini çıkarın. Atölyelerde canınız ne istiyorsa onu yapın, tadını çıkarın ve iyi anılarla İstanbul'dan ayrılın. Paydaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Festival renkli görüntülere sahne oluyor

Doğu'dan ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilde bulunan okullarda düzenlenen 'Renklerle Hayalimdeki Dünya' resim yarışmasında dereceye giren 200 öğrenci festival kapsamında İstanbul'a geldi.

Çocuklar, Tan Sağtürk, Devrim Erbil, Ragıp Savaş gibi birçok ünlü isimle atölye sorumluluk etkinliklerine de katıldı. 3 Şubat’a kadar sürecek festivalde 3-15 yaş arası çocuklar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı buluyor.

Festivalde çocuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı filmi de izledi.

Aynı zamanda çocuklar enstrüman, tabak, mozaik ve tekstil-mug boyama, kodlama, ayraç, engelli hayvanlar için yürüteç, pizza ve cheesecake yapım atölyelerine de katılabiliyor. Sanatla tüm engelleri aşan çocuklar da beden perküsyonu, atölyeler ve film gösterimleri ve tiyatro oyunlarıyla farklı bir gün yaşıyor.

Festivalde yer alan D&R Sahne de etkinliklerle festivale renk ve eğlence katıyor. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanan etkinlikte D&R Sahnesi'ni ziyaret edecek çocuklar, müzikten dansa, spordan kitap okumaya kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı buluyor. Festival boyunca, etkinliklerde, Gülben Ergen, Ceyda Düvenci, Tan Sağtürk, Başak Sayan, Ragıp Savaş, Akasya Asıltürkmen, Sevinç Erbulak ve Varol Yaşaroğlu gibi çok sayıda isim de çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:15
  1. Çocuk Sanat Festivali
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Zorlu PSM

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