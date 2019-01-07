"Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali", 31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çocukları sanat dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen festivalde birçok etkinlik yapılacak.



Festival kapsamında çocukların el becerilerini, öz güvenlerini, bedensel ve fiziksel gelişimlerini arttırabilecekleri atölyelerin yanı sıra tiyatro temsilleri, film gösterimleri, resim sergisi, sahne performansları, konserler ve söyleşiler katılımcılarla buluşacak.

Festivalin atölyelerinde dansa ilgi duyan katılımcılar Tan Sağtürk Akademi ile klasik bale, jimnastik, street dans ve mini hiphop atölyelerini tecrübe edebilecek.

Festivalde yaratıcı drama ve oyunculuk atölyelerinde Ragıp Savaş Sanat Akademisi, resim atölyelerinde Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı çocuklara eğitim verecek.

Etkinlikte ayrıca Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun "Hayal Çalan Cadı" ile TRT Çocuk'un "Rafadan Tayfa" oyunu izlenebilecek.

Tüm çocukları bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde görme, işitme ve bedensel engelli çocuklar için de beden perküsyonu gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek.







