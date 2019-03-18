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Çocuk parkında dehşet

İzmir’in Bornova ilçesinde bir şahıs, çocuk parkında önce baldızını vurdu ardından aynı silahla intihar etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Çocuk parkında dehşet

İzmir’in Bornova ilçesinde bir şahıs, çocuk parkında önce baldızını vurdu ardından aynı silahla intihar etti.


Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Özdar Caddesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre Fatma Yılmaz (37) çocuklarını parka oyun oynamaya çıkarırken bu sırada eniştesi Mehmet Güneş (40) de yanlarına gelerek silahını Yıldız’a doğrulttu ve peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın aldığı kurşun darbeleriyle yere yığılırken, Güneş aynı tabancayı kafasına dayayıp ateşledi. Parktan gelen silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polise haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Güneş ve Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:34
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