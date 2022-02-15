Çocuk oyununda +18 sahneler! Ortalık karıştı

164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan bir çocuk oyununun sanal ortamındaki ahlaksız sahnelerinin ortaya çıkmasının ardından uzmanlar uyarılarda bulundu.

ABD’de 16 yaş altı çocukların yarısından fazlasının oynadığı bir oyun olan ve Türkiye’de de oynanan Roblox’un sanal ortamında ortaya çıkan görüntüler ebeveynlerde endişe uyandırdı.

Metaverse evreninin devasa oyun dünyasında yer alan Roblox’ta ‘köleliğe vurgu yapan kıyafetler giyen insanların’ olduğu, ahlaksız sahnelerin bulunduğu belirtildi.

Nazi üniforması tepki çekti

Üniformaların karakterler tarafından belirlendiği oyunda çıplaklığın da baskın hale geldiğine dikkat çekilirken bunun dışında Nazi üniforması gibi açıkça ırkçılık içeren öğelerin yer aldığı belirtildi.

Roblox açıklama yaptı

Roblox ekibinden bir sözcü İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği demeçte, oyunun bir sorunu olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi olduğunu biliyoruz.” dedi. Roblox, hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalıştıklarını belirtirken, “İnsan ve makine algılama kombinasyonunu kullanarak Roblox’a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz” dedi.

İnternette çocuk güvenliği konusunda gözeten bir kuruluş olan ConnectSafely’nin başkanı Larry Magid, bunun bir “kedi fare” meselesi olduğunu söyledi.

Çocukların güvenliği için endişe verici

Magid, “Roblox, çocuklar arasında çok popüler olan ve 13 yaşından küçük çocuklara izin veren bir platformdur, bu nedenle kullanıcılarını korumak için özel bir sorumluluğu vardır.” dedi.

Oyunun bir kısmı, kullanıcıların birbirleriyle ve oyunu oynayan diğer herkesle konuşabilecekleri bir anlık mesajlaşma programı içerir. Magid, bu durumun çocukların güvenliği için endişe oluşturduğunu vurguladı.