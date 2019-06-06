Çocuk Oyunları Şenliği ödül töreniyle sona erdi Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği, ödül töreniyle sona erdi.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği, ödül töreniyle sona erdi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde gerçekleşen şenlikte mendil kapmaca, fasulye torbası gibi geleneksel oyunlar oynandı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 1 ve 2.sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti.

İkinci kez gerçekleşen turnuvanın ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, turnuvaya katılan öğrencilere ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva düzenlenen madalya töreninin ardından sona erdi.

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