Çocuk Meclisi Üyeleri Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Tıp bayramını kutladılar.

Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’a hem Tıp hem de Kent Doktoru olmasından dolayı buket çiçek vererek, Çocuk Meclisi olarak Tıp bayramını kutladılar ve bir süre sohbet ederek, Tıp Doktorluğu mesleği hakkında bilgi aldılar.

Çocuk Meclisinin yapmış olduğu bu ziyaretten son derece mutlu olduğunu ve duygulandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Çocuk Meclisi üyeleri her konuya çok duyarlılar. Bu Tıp Bayramında Başkanlarının da bir nörolog doktor olduğunu unutmamışlar. Bugün onlar benim 14 Mart Tıp bayramımı kutluyorlar, dilerim gelecekte bizde onları muayenehanelerinde ziyaret ederek Tıp bayramlarını kutlarız. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle bende tüm tıp camiasının, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlıkla, insanlara hizmet etme amacı ile erişmelerini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Tıp doktorluğunun insan odaklı olmasından dolayı sorumluğun daha ağır olduğunu sözlerine ekledi.