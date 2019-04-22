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Çocuk korosu konserine büyük ilgi

Keçiören Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen her yöreden Türk halk müziği ezgilerinin seslendirildiği Çocuk Korosu Konseri ilgiyle izlendi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
Çocuk korosu konserine büyük ilgi

Keçiören Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen her yöreden Türk halk müziği ezgilerinin seslendirildiği Çocuk Korosu Konseri ilgiyle izlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızdan gelen talebe göre yeni sosyal ve kültürel etkinliklerimiz Keçiören’imizde kültürel şölen tadında yaşanacak” dedi.


Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Korosu Konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 25 çocuk ve 6 orkestra grubunun sahnelediği muhteşem konserde, Sivas’ın Yollarına, Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar, Yağarsa Yağmur Yağar, Üsküdar’a Gider İken ve Göçmen Kızı türkülerini seslendirdiler. Vatandaşların ücretsiz olarak konuk olduğu konserde, hüzünlü ve eğlenceli eserler salondakileri kimi zaman duygulandırdı kimi zaman da keyiflendirdi.



“Gençlerimizin sanatla yetişmesini istiyoruz”


Sosyal ve kültürel etkinliklerin Keçiören’in her noktasında yaygınlaşarak devam edeceğini söyleyen Başkan Turgut Altınok, sanatın her türüne her zaman destek vereceğiz diyerek şunları kaydetti:


“Gençlerimizin sanatla yetişmesini istiyoruz. Kültürel zenginliğimizi ortaya koyması açısından bu tür konserleri oldukça önemsiyorum.Sosyal tesislerimizin her zaman aktif olarak kullanılması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk korosu konserimiz de bu etkinliklerimizden bir tanesi. Hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin bu tür etkinliklerde ele ele olması birlik ve beraberlik anlayışımızı da geliştirecektir. Çocuklarımıza kültürel değerlerimizin öğretilmesi ve bu değerlerin geleceğe taşınması için elimizden gelen imkânları seferber edeceğiz. Aynı zamanda belediyemizin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri devam edecek. Vatandaşlarımızın talebine göre de yeni sosyal ve kültürel etkinliklerimiz Keçiören’imizde kültürel şölen tadında yaşanacak.”

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
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