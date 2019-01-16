Çocuk kitabındaki cinsel ifadeler pes dedirtti!

yeniakit.com.tr Ortaöğretimde edebiyat öğretmenliği yaptığı yıllarda çocuklar için kitap yazmaya başlayan Mehmet Güler'in, "İçim Dışım Gökkuşağı" isimli kitabında skandal ifadeler kullanıldığı belirlendi. Güler'in erkek cinselliğiyle ilgili satırları büyük tepki topladı.

Çocuk kitabında cinsel ifade

Mezkûr kitabın 65'inci sayfasında, sünnet olan erkek çocuğun arkadaşıyla arasındaki diyalog anlatılırken, açık cinsel ifadelere yer verildi. Kitapta, sünnet olan arkadaşının cinsel organını görmek isteyen bir çocuğun talebi, ve arkadaşının bu talebi gerçekleştirmesi anlatıldı. Bu skandal satırlar duyarlı ebeveynlerin büyük tepkisini topladı.

Eski olmasına rağmen satışta

Çocuklar için tehlike arz eden kitabın baskısı 1986 yılında yapıldığı halde, halen internet üzerinden kolaylıkla temin edilebildiği görüldü.

Rakı sofrasında eğitimci!

Emekli eğitimci ve çocuk kitabı yazarı Mehmet Güler'in, katıldığı bir etkinlikte rakı sofrasına oturması da gözlerden kaçmadı.