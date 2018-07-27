Çocuk kaçırmaya çalıştığı gerekçesiyle linç edildi

Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde, çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) İsimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaşta ki E. B.’yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar G.B’yi darbetmeye başladı.

TEDAVİ OLMAK İSTEMEDİ

Darbeden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B’yi kalabalığın arasından çıkarıldıktan sonra, önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis merkezinde işlemleri yapılırken rahatsızlanan G.B. ambulansla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından da kaydının olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA