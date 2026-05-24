  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı Başarır karıştırmaya devam ediyor “Mafya” suçlaması yetmedi: “Burada tehditler var, silah gösterenler var” Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum! CHP meydan savaşı... Kendinden geçen vekil demir kapıdan tırmandı! Şikayet eden de CHP’li şikayet edilen de! Taş atan da CHP’li taş yiyen de CHP’li CHP’de taş ve su şişeleri havada uçuştu! Kavgayı binadan dışarı atılan taşlar başlattı Filistin’i Tanıma Kararı’nı geri çekecek ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak Bu da ‘Goyim’ çıktı Boykota devam! Bayramınızı, katillerin ürünleriyle zehirlemeyin! CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Avrupa Çocuk kaçırma suçundan mahkum oldu Sömürgeci Belçika’ya mahkemeden tokat
Avrupa

Çocuk kaçırma suçundan mahkum oldu Sömürgeci Belçika’ya mahkemeden tokat

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuk kaçırma suçundan mahkum oldu Sömürgeci Belçika’ya mahkemeden tokat

Belçika, sömürge döneminde Kongo'da melez çocukların ailelerinden zorla alınmasına ilişkin davada, insanlığa karşı suçlar kapsamında mahkum edildi.

Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin Aralık 2024’te verdiği kararı onaylayarak, devletin yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, uygulamanın ırk temelli sistematik bir politika kapsamında gerçekleştiğine ve "insanlığa karşı suç" niteliği taşıdığına hükmetti. Ayrıca zaman aşımı hükümlerinin bu davada geçerli olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, davacıların her birine 50 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Davacıların avukatı, kararın Avrupa'da sömürge dönemi suçlarına ilişkin "ilk emsal nitelikte mahkumiyet" olduğunu söyledi.

Dava, 1945-1950 yıllarında dönemin Belçika Kongosu'nda doğan ve siyah Kongolu anneler ile beyaz babalardan dünyaya gelen 5 çocuğun, 2-4 yaşlarındayken ailelerinden zorla ayrılmasına ilişkin açılmıştı. Çocuklar, çoğunlukla Katolik Kilisesi tarafından yönetilen kurumlara yerleştirilmişti.

Belçika hükümeti ise 2019 yılında, eski sömürgelerinde melez çocuklara yönelik "hedefli ayrımcılık ve ailelerden koparma" uygulamalarını kabul etmişti.

Karar, Avrupa’da bir devletin, sömürge geçmişiyle bağlantılı olarak insanlığa karşı suçlardan ilk kez kesin biçimde mahkum edilmesi olarak değerlendiriliyor.

Mağdur davacılardan 80 yaşındaki Lea Tavares Mujinga, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu bir ilk. Belçika'da ve Avrupa'da bir ilk. İlk defa bir mahkeme, kendi devletini insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle kınadı. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti
Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

Dünya

Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti

6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor
6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor

Teknoloji

6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor

Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!
Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!

Gündem

Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23