0553 313 94 23

Çocuk kaçıran çete üyeleri linç edildi!

Hindistan'daki gerçekleşen son olayda çocuk kaçıran çetenin üyeleri olduğu savunulan beş adam bir köyde linç edilerek öldürüldü.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
Çocuk kaçıran çete üyeleri linç edildi!

Hindistan'da, çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentilerin WhatsApp'tan yayılması ardından son iki ay içinde ülke çapında yaşanan linç olaylarında en az 29 suçsuz kişi öldürüldü.

Son olarak Maharashtra Eyaleti'nde beş adam bir köyde, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı.

Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti.

Aralarından bazı adamların, köyden bir kız çocuğuyla konuşurken görüldüğü bunun üzerine bazı köylülerin adamdan şüphelenip onları sorguladıkları iddia ediliyor.

Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı.

Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor.

Söylentiler genelde, iki adamın motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını gösteren bir video ile paylaşılan mesajlarla yayılıyor. Ancak Hindistan değil Pakistan'da çekilen bu film gerçek değil.

Bununla birlikte viddeo Whatsapp'tan, çocuk kaçakçılarının farklı şehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaşılıyor.

Bu da yerel halkın, tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüphelenmelerine neden oluyor.

BBC Türkçe

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
  1. Hindistan
  2. linç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Kişisel bilgileriniz...
    1. Akıllı telefon kullananlar dikkat!..
    2. Laçin çırpındıkça battı! Medine'den..
    3. Kuru soğan bu kez fiyatıyla gözleri..
    4. YSK Başkanı'ndan flaş açıklama: Saat..
    5. CHP'yi rezil eden sisteme 80 bin TL..
    6. Kimler bakan olacak? İşte adı geçen..
    7. Trump, NATO ülkelerine fırça çekti!
    8. 13 yaşında korkunç olaya şahit oldu:..
    9. 'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam..
    10. Eylül Yağlıkara Cinayetinde flaş..
    11. İntihar denilmişti! Kardeşinden..
    12. Çocuk kaçıran çete üyeleri linç edildi!
    13. Hendek terörü sırasında polise bomba..
    14. Kılıçdaroğlu şokta! Ve ilk hamleyi..
    15. İşte yeni kabinenin şifresi! Bir ilk..
    16. Evde esmer şeker nasıl yapılır?
    17. Terörist askerleri Türk bayrağı..
    18. TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe
    19. Kılıçdaroğlu bilimsel vaka oldu
    20. FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?