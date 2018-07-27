Maltepe'de çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti!

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B. (38) isimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B., polisler tarafından kalabalığın arasından çıkarıldıktan sonra önce hastaneye götürüldü ancak burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada rahatsızlanan şahıs ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.