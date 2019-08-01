’Çocuk İzmirim’ kartları Başkan Soyer’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulanan ailelere aylık 10 kullanım hakkı veren Çocuk İzmirim kartlarını dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulanan dokuz aileyi makamında ağırlayarak, ilk kartları bizzat dağıttı ve 1 Ağustos 2019’dan itibaren hayata geçecek yeni uygulamayı başlattı. Başkan Soyer, “Çocukların ve kadınların sosyal hayata karışmaları için desteğinin süreceğini“ söyledi. Çocuk İzmirim kartından Ağustos ayı kapsamında 3 bin 118 aile faydalanacak.

Çocuklar ve kadınlar desteklenmeye devam edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla hayata geçirilen Çocuk İzmirim kartlarının dağıtımına da başlandı. Çocukların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve Çocuk İzmirim kartı alacak isimler belirlenecek.

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Çocuk İzmirim Kartı

İzmir Büyükşehir Belediyesi internet safyasından hak sahipliği sorgulaması yapıldıktan sonra nüfus cüzdanı ve 1 adet vesikalık veya biometrik fotoğrafla ’Milli Kütüphane Caddesi No: 41 Konak Katlı Otopark Altı Pasaj İçi 3 No’lu Büro’ adresinde bulunan ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne başvurmak gerekiyor. Kart bedeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Ayrıntılı bilgi için 0232 293 53 42,0232 293 53 53, 0232 293 53 55 numaralı telefonlar aranabilir.