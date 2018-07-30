0553 313 94 23

Çocuk istismarını gizleyen başpiskopos istifa etti

Avustralya'yı karıştıran skandalın bir numaralı sorumlusu Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson koltuğunu bıraktı, Vatikan talebi kabul etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
Çocuk istismarını gizleyen başpiskopos istifa etti

Papa Franciscus, Avustralya'da 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizini örtbas ettiği ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ın istifasını kabul etti.

Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre Papa, Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismarı örtbas ettiği ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Wilson'ın istifasını kabul etti.

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, iki hafta önce Papa'ya Wilson'ı görevden alma çağrısı yapmıştı.

Adelaide Başpiskoposu Wilson, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

Yargıç Robert Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson'un savunmasını yetersiz bulmuş, avukatlarının alzaymır tanısı konulan müvekkillerine yönelik suçlamaların düşmesi yönündeki taleplerini geri çevirmişti.

Wilson'un en az 6 ay şartlı tahliye olmadan 12 ay gözetim altında tutulmasına hükmedilmiş, ağustos ayında ise Yargıç Stone'un Wilson'un ev hapsinde tutulmaya uygun olup olmadığına karar vereceği belirtilmişti.

Rahip Jim Fletcher ise, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum olmuş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

Fletcher'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra, 15 yaşında Başpiskopos Wilson'a durumu anlattığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
  1. Çocuk Istismarı
  2. başpsikopos philip wilson
  3. istifa etti
  4. avustralya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Yılmaz'dan şaşırtan Papaz Brunson açıklaması
    1. Mesut Yılmaz'dan şaşırtan Papaz..
    2. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    3. Terlemenin inanılmaz faydaları
    4. Taksilere kamera takılması hakkında..
    5. Keçi sütünün faydaları nelerdir?
    6. Çocuk istismarını gizleyen başpiskopos..
    7. ABD'den kritik İHA açıklaması:..
    8. Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya gelecek
    9. Antalya'da yol kenarında erkek cesedi..
    10. 3, havalimanı metro hattı nerelerden..
    11. Vitiligo hastalığına dikkat!
    12. 3'ncü Havalimanı'nda metro durakları..
    13. Okullar ne zaman açılacak? MEB Bakanı..
    14. Süper Lig ekibinden Mario Gomez bombası
    15. İngiliz Bakan da ayırt edemiyor:..
    16. Malezya Hükümeti'nden kayıp uçak..
    17. İstanbul'da cezaevi firarisi lüks..
    18. Kırgız Türklerinden vefa örneği!..
    19. 13 bin 31 paket kaçak sigara ele..
    20. Gana basını açıkladı! İşte Ayew'in..
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?