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Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis cezası

İzmir’de 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık herhangi bir indirim yapılmadan 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:05
Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis cezası

İzmir’de 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık herhangi bir indirim yapılmadan 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulbaki Kayapınar ve avukatı katıldı. İddia makamı, sanık Abdulbaki Kayapınar’ın ’cocuğun cinsel istismarı’ ve ’çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması’ suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.


Hakkındaki suçlamaları reddeden Kayapınar, çocuğun ifadesinde belirttiği gibi evine götürerek cinsel istismarda bulunmadığını, kapıyı üzerine kitlemediğini savunarak beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Kayapınar’a ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30, ’çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması’ suçundan 12 yıl olmak üzere 42 yıl hapis cezası verdi. Sanıkla ilgili indirim maddesi uygulamayan heyet, Kayapınar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Olay


İzmir’in Konak ilçesinde Çimentepe Mahallesi’nde komşusu olan Abdulbaki Kayapınar (65) tarafından 27 Ekim 2018’de, cinsel istismara uğradığını iddia eden 9 yaşındaki erkek çocuk, daha sonra çocuk izleme merkezinde verdiği beyanında olayı anlattı. Gözaltına alınan Kayapınar hakkında tutuklama kararı verildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:05
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