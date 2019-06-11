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Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Şanlıurfa’da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların çalıştırılmaması için mesajlar verildi.

11 Haziran 2019 Salı 16:42
Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Şanlıurfa’da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların çalıştırılmaması için mesajlar verildi.


Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirildi.


Etkinlikte konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, “Uluslararası çalışma örgütü İRO 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için “12 Haziran Çocuk işçileriyle Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir. 2002’den bu yana her yıl için bir tema belirlenerek, bu çerçevede çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göçler, geleneksel bakış açısı ve ailenin ruhu ucuz iş gücüne olan talep yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesindeki yetersizlik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların çalışma ve çalıştırma nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk işçiliği terimi 12 yaşın altında olup her han gibi bir sektörde çalışanlar 12- 14 yaş aralığında olup fiziki olarak yapamayacağı işlerde çalıştırılanlar veya hangi yaşta olursa olsun sağlık açısından zararlı işlerde istihdam edilen ve zorla çalıştırılan, çalıştırılmak zorunda bırakılan çocukları kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 50’nci maddesi, kimse yaşına, cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar olarak bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Şanlıurfa Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda il müdürlüğü olarak 2019 yılı itibariyle 5 bin 709 çocuğumuzu ailesi yanında desteklemekteyiz. Ayrıca il müdürlüğümüze bağlı 11 ilçemizde hizmet veren sosyal hizmetler aracılığıyla çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında uzman personellerimizle oluşan mobil ekipler oluşturulmuştur. Bu mobil ekipler sokak sokak dolaşarak çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar hakkında gerekli sosyal incelemeler ve değerlendirilmeler yapmaktadır. Bu çocukların ailelerine ve ilçede risk altında bulunan diğer çocukların ailelerine de çocuk işçiliği ve mücadele konusunda farkındalık yapmak ve bilinçlendirmek amacıyla belli periyotlar ve seminerler düzenlenmekte, eğitimler verilmektedir” dedi.


Çocuklara yönelik sirk, panayır, atölye çalışmaları ve benzer etkinliklerin icra edildiği programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile çocuklar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:42
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