Çocuk işçiler rehabilite edilerek eğitime kazandırılıyor

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde, UNICEF'in desteğiyle çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla kurulan, "Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi"nde çocuklar rehabilite edilerek eğitime kazandırılıyor.

İzmit Cephanelik bölgesinde geçen yıl kurulan merkezde, Suriyeli çocukların da aralarında olduğu sokak satıcısı çocuklar, sosyal, eğitim ve sportif faaliyetlerle okula gönderiliyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin Türkiye'de ilk olduğunu, çocuk doktoru bir belediye başkanı olarak bu konularda hep ilkleri yaptıklarını söyledi.

Doğan, etüt sınıfları, bilgisayar odası, çok amaçlı salon, atölye ve yemekhane gibi çocukların kullanabileceği alanların yer aldığı merkezde, sokakta çalıştırılan çocukların topluma kazandırıldığını belirterek, çocuk işçiliği yaşayan bir çocuğun, çocukluğunu yaşayamayacağı ve yaşadığı olaylar nedeniyle geleceğin sorunlu erişkini, sorunlu annesi ve babası olacağını aktardı.

Duygusal davranıp mendil alınan çocuğu o ortamdan alarak, geleceğin sorunlu kişileri olmaktan kurtardıklarını anlatan Doğan, "Bu merkezde sokaktaki çocuk işçiliğini, mendil satandan diğer ticari unsurlarda kullanılan çocuklarımızı biz, gidip yerinde bulup topluyoruz. Burada eğitip, rehabilitasyona tabi tutuyoruz. Aynı zamanda ailelerine giderek, sosyal durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ekonomik destek ihtiyaçları varsa, iş ihtiyaçları, tedavi ihtiyacı her ne gerekiyorsa, yani çocuğu çocuk işçiliğine iten o zemini ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

-"500 çocuğu sokaklardan kurtardık"

Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR, toplum destekli polis, pedagoglar, psikologlar ve eğitmenlerle iş birliği içinde, UNİCEF'in partneri olarak dünyaya da örnek olacak bir çalışma yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu işe başladığımız bir yıl önce 500 civarında, çocuk işçiliğiyle mağdur olan çocuğumuz sahada varken, bugün çok nadir olarak görülmektedir. Sürekli olarak saha taraması devam ediyor. Bir yandan bireysel rehabilitasyonu sağlarken diğer yandan aile rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Sosyal destek ve eğitimler veriyoruz. Bu çalışmanın tüm Türkiye'ye model olmasını diliyorum. Sağlıklı ve eğitimli nesiller oluşturmak zorundayız. Çocuklar çalıştırılmasın. Çocuklar istismara uğramasın. Çocuklar, çocuk gibi büyüsünler."

Çocukların aileler tarafından evin gelir kaynağı gibi düşünüldüğünü vurgulayan Doğan, ailelere de gerekli desteği verdikleri bildirdi.

Doğan, bu çocukların büyük bir kısmının eğitimsiz, okula gitmeyen, okuma yazma bilmeyen çocuklardan oluştuğunu belirterek, merkezde çocukların bir yandan sosyal ve sportif faaliyetler yaptığını, bir yandan da eğlenip, okuma yazma ve İngilizce öğrendiklerini, farklı el becerileri geliştirdiklerini aktardı.

-"Çocuklardan alışveriş yapmayın"

Vatandaşların, mendil satan, kalem ve ciklet satan çocuklara, samimi duygularla yardım etmek için alışveriş yaptıklarını ancak bunun o çocuğun ileride sorunlu bir erişkin ve birey olmasına neden olacağını belirten Doğan, "Lütfen çocuklardan alışveriş yapmayınız. Çocuklar çocuk gibi olsunlar ve çocuk hakları içerisinde büyütüp serpilsinler." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü de merkezin sokakta çalışan çocukların azaltılması ve rehabilite edilmesinin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İzmit'te 500 çocuk çalışır haldeyken şimdi sıfırlandı gibi. Şimdi sokaklarda dilenen veya satıcılık yapan çocuk bulamazsınız. Onun sırtından para kazanan aile göremezsiniz. Kocaeli genelinde ise 960 çocuk şu ana kadar tespit edilen ama bir defa dilenip tekrar dilenmeyen çocuk sayısı 730 oldu. Bir daha dilenmeye çıkmıyorlar. Merkezde, okula gitmemeyi alışkanlık haline getirmiş veya ailesi tarafından gönderilmeyen aile ve çocukları rehabilite ediyoruz. İzmit'te 200 çocuğumuza ekonomik destek veriyoruz, yeter ki çalışmasınlar."



