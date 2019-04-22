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‘Çocuk Halleri’ fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği üyesi Fotoğraf Sanatçısı Serpil Özbek, ‘Çocuk Halleri’ fotoğraf sergisi düzenledi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:22
‘Çocuk Halleri’ fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği üyesi Fotoğraf Sanatçısı Serpil Özbek, ‘Çocuk Halleri’ fotoğraf sergisi düzenledi.


Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü sergiyi; sanatseverler, davetliler ve yabancı turistler beğeni ile gezdiler. Odunpazarı evlerini ziyarete gelen turistlerin ilgisini çeken sergi ile ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Berrin Tekir, “Bando Melodi’’nin güzel ezgileri eşliğinde; fotoğraf sergimiz açıldı. Dernek üyemiz ve Fotoğraf Sanatçısı Serpil Özbek; dernek binası önünde hazırladığı “Çocuk Halleri’ fotoğraf sergisini, katılımcıların beğenisine sundu. Sergide; çocukların ve gençlerin duygu ve düşüncelerinin yazılıp asıldığı ‘’Duygu Köşesi” ve 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin anlam ve önemini belirten boyama ve resimle hazırlanan ‘Etkinlik Masaları’nı, çocuklarımız ve gençlerimiz için hazır hale getirdik ve sergide katılımcılara sunduk. Sergiyi gezen sanatseverler, davetliler ve turistler fotoğraf sergisini çok beğendilerini’’ ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:22
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