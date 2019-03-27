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Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler devam ediyor

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:23
Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler devam ediyor

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler devam ediyor.


Yenişehir Mahallesi’nde bulunan okulda, çocuk hakları ve çocuk istismarı konularında bilgilendirmede bulunuluyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerde amacın çocukların haklarını bilmeleri ve istismar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Yetkililer hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında açık olan Çocuk Hakları Okulu’nda şiddet, madde bağımlılığı ve çocuk hakları konularında farkındalık seminerleri verildiğini belirterek, “İyi-kötü dokunuş ve tehlike anında nereye başvurup, kimlerden yardım isteyebilecekleri konusunda çocuklara bilgilendirmeler yapıyoruz” dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu ve Ulugazi İlkokulu öğrencileri de okula giderek bilgi sahibi oldular.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:23
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